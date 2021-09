Sony анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic для PlayStation 5

Компания Sony в ходе презентации PlayStation Showcase анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Об этом пишет Чемпионат.com.

Отмечается, что проектом занимается студия Aspyr. Сначала игра выйдет на PlayStation 5 и ПК. Релиз ожидается не ранее 2023 года, поскольку только тогда у Electronic Arts закончится контракт с Disney.

Классическая RPG Star Wars: Knights of the Old Republic вышла в 2003 году. Игра вышла на Xbox, ПК и Mac. События, которые в ней рассказаны, происходят за несколько тысяч лет до первой трилогии «Звездные войны» Джорджа Лукаса. В 2013 году она стала доступна на мобильный устройствах с iOS и Android. KOTOR стала первой компьютерной ролевой игрой, действие которой происходит в мире «Звездных войн».