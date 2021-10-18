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Раскрыты системные требования новых игр GTA

Опубликованы системные требования Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition
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Раскрытые системные требования ремастера GTA для ПК намекают на улучшенное качество игр. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты обратили внимание на требования Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, опубликованные в Twitter-аккаунте проекта GTAonlineNews. Судя по данным, обновленные игры будут требовать минимум наличия процессоров Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300, восьми гигабайт оперативной памяти, видеокарт Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280 и 45 гигабайт на диске.

Рекомендованные требования устанавливают использование процессоров Intel Core i7-6600K или AMD Ryzen 5 2600, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарт Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570. В обеих случаях необходимо наличие Windows 10.

По словам журналистов издания, рекомендация использовать минимум восемь гигабайт оперативной памяти выделяется, поскольку данное системное требования максимально приближено к требованиям современных AAA-тайтлов. Это может говорить о том, что в игре будут присутствовать 4K-текстуры. «Хотя мы можем получить некоторое продвинутое динамическое освещение, мы определенно не ожидаем увидеть здесь графику с трассировкой лучей», — отметили специалисты.

В середине октября Rockstar сняла с продажи оригинальные версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Это связано с выходом ремастера, который состоится до конца года.

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