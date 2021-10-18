Раскрыты системные требования новых игр GTA

Раскрытые системные требования ремастера GTA для ПК намекают на улучшенное качество игр. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты обратили внимание на требования Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, опубликованные в Twitter-аккаунте проекта GTAonlineNews. Судя по данным, обновленные игры будут требовать минимум наличия процессоров Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300, восьми гигабайт оперативной памяти, видеокарт Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280 и 45 гигабайт на диске.

Рекомендованные требования устанавливают использование процессоров Intel Core i7-6600K или AMD Ryzen 5 2600, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарт Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570. В обеих случаях необходимо наличие Windows 10.

По словам журналистов издания, рекомендация использовать минимум восемь гигабайт оперативной памяти выделяется, поскольку данное системное требования максимально приближено к требованиям современных AAA-тайтлов. Это может говорить о том, что в игре будут присутствовать 4K-текстуры. «Хотя мы можем получить некоторое продвинутое динамическое освещение, мы определенно не ожидаем увидеть здесь графику с трассировкой лучей», — отметили специалисты.

В середине октября Rockstar сняла с продажи оригинальные версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Это связано с выходом ремастера, который состоится до конца года.