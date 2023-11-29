Раскрыта дата старта предзаказов на GTA VI

Rockstar Universe: старт предзаказов GTA VI состоится 12 декабря

Компания Rockstar Games объявит о предзаказах на новую игру серии GTA в середине декабря. Об этом сообщает издание Mashable.

Журналисты медиа сослались на информацию проекта Rockstar Universe, авторы которого раскрыли дату старта предзаказов на игру. По их данным, геймеры смогут предзаказать GTA VI 12 декабря.

Инсайдеры рассказали, что выяснили дату из оказавшейся в сети переписки сотрудников британского розничного ретейлера Argos. Работники компании обсуждали подготовку к началу продаж.

Журналисты Mashable отметили, что дата старта предзаказов на игру, так или иначе, не раскрывает информацию о том, когда GTA VI появится в продаже. По словам авторов, это может произойти как в декабре, так и в 2024 году.

Релиз последней игры серии Grand Theft Auto — GTA V — состоялся в 2013 году. Игра стала одной из самых популярных в мире — за десять лет она разошлась тиражом больше 160 миллионов копий.

В начале ноября журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что Rockstar выпустит трейлер GTA VI в декабре 2023 года. Позже в компании официально объявили, что покажут трейлер новой части Grand Theft Auto до конца года.