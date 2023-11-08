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12:04, 8 ноября 2023Наука и техника

Названы сроки презентации GTA VI

Bloomberg: студия Rockstar анонсирует GTA VI в ближайшие дни

Скриншот: Игра GTA VI

Студия Rockstar анонсирует GTA VI в ближайшие дни, а трейлер игры выйдет в декабре 2023 года. Сроки презентации проектаназвал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на источники внутри компании.

Rockstar подтвердила работу над GTA VI еще в феврале 2022 года. По данным Шрайера, студия полноценно анонсирует игру до конца текущей недели, то есть до 10 ноября. При этом полноценный трейлер игры выйдет в декабре 2023 года и будет приурочен к 25-летию студии.

В сентябре 2022 года в сеть слили множество роликов с геймплеем тестовой версии GTA VI. На размещенных кадрах виден игровой процесс за мужского и женского персонажей. Хакер также пообещал слить в сеть исходный код пятой и шестой части игры.

В Rockstar отреагировали на утечку, подтвердив подлинность слитых роликов: «Мы очень разочарованы тем, что подробности о нашей следующей игре стали известны таким образом». При этом в студии подчеркнули, что злоумышленники получили доступ лишь к скриншотам и роликам ранней версии игры.

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      Геннадий Сходненский
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