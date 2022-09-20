Названы последствия слива геймплея GTA VI

В Rockstar заявили, что разочарованы утечкой невышедшей игры GTA VI

Rockstar отреагировала на утечку геймплея невыпущенной GTA VI. Об этом сообщается в Twitter студии.

«Мы очень разочарованы тем, что подробности о нашей следующей игре стали известны таким образом», — заявили представители компании.

В организации также назвали некоторые последствия слива: так, в Rockstar подчеркнули, что работа над тайтлом продолжится, несмотря на инцидент: «Мы по-прежнему хотим создать игру, которая действительно сможет превзойти ваши ожидания».

В компании не стали раскрывать ориентировочные сроки выхода игры и дату публикации новых подробностей. «Полноценный показ GTA состоится тогда, когда она будет к этому готова», — подытожили в студии. Ранее о том, что в Rockstar оказались шокированы утечкой, заявили источники Bloomberg.

В Rockstar подтвердили, что злоумышленники получили доступ только к скриншотам и роликам игры. Ранее инсайдеры предполагали, что хакеры могли похитить еще и исходный код GTA VI.

Журналисты обнаружили множество роликов возможного геймплея новой части GTA в социальных сетях на минувших выходных. После того как об утечке узнали фанаты тайтла, сливший данные хакер предложил Rockstar «договориться».