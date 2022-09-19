Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Описана реакция Rockstar на слив геймплея GTA VI

Bloomberg: Rockstar и Take-Two «шокировал» слив геймплейного видео GTA VI

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Создатели серии Grand Theft Auto были шокированы утечкой ранней версии своей новой игры. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов, создатели GTA — студия Rockstar и издатель Take-Two — еще не отреагировали на слив видео с геймплеем GTA VI официально. Однако источники в компаниях заявили, что сотрудники компаний были ошеломлены и пребывают в шоке. Многие из них обсуждают ситуацию и высказывают предположения, как на слив отреагирует руководство.

Текущие настроения в компании также описали источники The Guardian. Инсайдеры рассказали, что Rockstar, вероятно, выступит с заявлением, где подтвердит факт утечки и расскажет о последствиях. «Утечки наносят ущерб разработчикам видеоигр не только из-за конфиденциальной информации, которую они представляют, но и потому, что сливы могут негативно повлиять на восприятие игры до ее выпуска», — подчеркнули собеседники британского издания. По словам источников, разработчики игр деморализованы новостью о появлении сливов.

Ранее автор Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил факт утечки геймплея GTA VI. По словам специалиста, слив данных может негативно повлиять на процесс разработки и сроки релиза тайтла. Также в Rockstar, скорее всего, ограничат возможность работы над игрой на дому.

Ролики возможного геймплея новой части GTA появились в соцсетях на минувших выходных. Спустя некоторое время их автор заявил, что готов обсудить с Rockstar данный инцидент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Первое тату в 81 год прославило женщину в сети
В ДНР назвали наилучшую дату для референдума о вхождении в состав России
В ООН выразили надежду на продуктивные отношения США и Китая
Блинкен счел сохранение продуктовой сделки жизненно важной задачей
Двое посетителей магазина избили россиянина из-за замечания и попали на видео
Конкурент России решил досрочно нарастить добычу нефти
Звезда порно рассказала об отношениях с партнерами по фильмам
Тренер посоветовал избегать ночных занятий спортом
Байдена раскритиковали за слова о конце пандемии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.