Описана реакция Rockstar на слив геймплея GTA VI

Bloomberg: Rockstar и Take-Two «шокировал» слив геймплейного видео GTA VI

Создатели серии Grand Theft Auto были шокированы утечкой ранней версии своей новой игры. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов, создатели GTA — студия Rockstar и издатель Take-Two — еще не отреагировали на слив видео с геймплеем GTA VI официально. Однако источники в компаниях заявили, что сотрудники компаний были ошеломлены и пребывают в шоке. Многие из них обсуждают ситуацию и высказывают предположения, как на слив отреагирует руководство.

Текущие настроения в компании также описали источники The Guardian. Инсайдеры рассказали, что Rockstar, вероятно, выступит с заявлением, где подтвердит факт утечки и расскажет о последствиях. «Утечки наносят ущерб разработчикам видеоигр не только из-за конфиденциальной информации, которую они представляют, но и потому, что сливы могут негативно повлиять на восприятие игры до ее выпуска», — подчеркнули собеседники британского издания. По словам источников, разработчики игр деморализованы новостью о появлении сливов.

Ранее автор Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил факт утечки геймплея GTA VI. По словам специалиста, слив данных может негативно повлиять на процесс разработки и сроки релиза тайтла. Также в Rockstar, скорее всего, ограничат возможность работы над игрой на дому.

Ролики возможного геймплея новой части GTA появились в соцсетях на минувших выходных. Спустя некоторое время их автор заявил, что готов обсудить с Rockstar данный инцидент.