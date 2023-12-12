Раскрыты характеристики PlayStation 5 Pro

HotHardware: PlayStation 5 Pro получит нейронный процессор AMD XDNA 2

Журналисты издания HotHardware собрали информацию о следующей консоли Sony. Об этом сообщается на сайте медиа.

По данным инсайдеров, улучшенная версия PlayStation 5 будет основана на процессоре с видеоускорителем AMD на архитектуре Zen2 под кодовым названием Viola. Частота процессора составит 4,4 гигагерца против 3,5 гигагерца у актуальной PS5.

Также из раскрытых данных о характеристиках следует, что PlayStation 5 Pro выйдет с нейронным процессором AMD XDNA2. Чип будет отвечать за масштабирование контента: в частности, он будет обеспечивать передачу изображения в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду.

Скорее всего, PS5 Pro получит 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6. Производительность консоли вырастет с 10,28 до 28,67 терафлопс.

По информации HotHardware, новую консоль должны представить в сентябре 2024 года. Таким образом, в продаже девайс появится в ноябре-декабре.

Ранее аналитики TechInsights заявили, что рынок игровых приставок в третьем квартале 2023 года вырос, продемонстрировав рекордные показатели. Лидером рынка осталась Sony, флагманская приставка которой — PlayStation 5 — заняла доминирующее положение.