Рынок игровых консолей рекордно вырос

TechInsights: PlayStation заняла доминирующее положение на рынке консолей

Рынок игровых приставок в третьем квартале 2023 года вырос, продемонстрировав рекордные показатели. Об этом сообщается в отчете компании TechInsights.

В материале говорится, что рост поставок консолей оценили в 11 процентов в годовом исчислении, общий объем отгруженных на рынок приставок составил 9,1 миллиона устройств. Квартал оказался самым успешным для рынка с 2017 года. В первом и втором кварталах года поставки выросли на 32 и 19 процентов соответственно.

Лидером рынка осталась Sony, флагманская приставка которой — PlayStation 5 — заняла доминирующее положение. Доля Sony составила 54 процента. По словам специалистов, с таким ростом поставок компания может достигнуть цели по отгрузке 25 миллионов единиц консолей за финансовый год.

В свою очередь, конкурент Sony Microsoft столкнулась с проблемами. Поставки консолей Xbox Series снизились на 6 процентов, составив около 1,6 миллиона устройств. Долю корпорации на рынке приставок оценили в 19 процентов. Корпорация Nintendo сохранила сильное присутствие на рынке с долей 27 процентов.

