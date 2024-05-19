Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании

Испания отозвала своего посла из Аргентины после слов Милея о жене Санчеса

Испания решила отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в соцсети X.

«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», — заявил он. Министр обвинил Милея в нарушении всех дипломатических обычаев и элементарных правил сосуществования между странами.

Как сообщил портал Infobae, аргентинский лидер в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

В марте Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за слов Милея о колумбийском лидере Густаво Петро. Во время интервью президент Аргентины заявил о превращении Венесуэлы в «мясную лавку» из-за социалистического пути развития. Он также добавил, что Куба стала «островной тюрьмой» и по такому же пути пошла Колумбия, избрав «коммуниста» и «террориста» Петро.

