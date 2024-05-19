Всплеск заболеваемости COVID-19 предрекли из-за новых штаммов

FT: всплеск заболеваемости COVID-19 может случиться из-за штаммов FLiRT

В западных странах активно распространяются штаммы COVID-19 группы FLiRT, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости этим летом. Об этом пишет газета Financial Times (FT). Как утверждают ученые, мутировавшие от омикрона штаммы не приведут к увеличению числа госпитализаций или тяжелому течению коронавирусной инфекции.

На территории Соединенных Штатов Америки доминирует штамм коронавируса КР.2, появившийся в начале марта. Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за две недели до 11 мая КР.2 был обнаружен в 28,2 процента случаев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штаммы группы FLiRT были зафиксированы в четырнадцати государствах Европы и в Израиле.

Ранее стало известно, что Япония избавится от 77 процентов ранее приобретенных препаратов от COVID-19. Их стоимость оценивается почти в 2 миллиарда долларов. К 2024 году у большей части лекарств вышел срок годности, поэтому они подлежат утилизации.