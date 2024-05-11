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10:41, 11 мая 2024Мир

Япония уничтожит препараты от COVID-19 на 2 миллиарда долларов

Kyodo: Япония уничтожит препараты от коронавируса стоимостью почти $2 млрд

Фото: James Matsumoto / Globallookpress.com

Япония избавится от 77 процентов ранее приобретенных препаратов от COVID-19. Их стоимость оценивается почти в 2 миллиарда долларов, пишет Kyodo.

Власти намерены уничтожить 4,3 миллиона пероральных препаратов Xocova фармкомпании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также таблеток Paxlovid фирмы Pfizer. Как сообщается, во время пандемии Япония закупила противокоронавирусные средства для 5,6 миллиона граждан. К 2024 году у большей части лекарств вышел срок годности, поэтому они подлежат утилизации.

Прежде Япония утилизировала 240 миллионов доз вакцины против COVID-19, понеся убытки в 4,2 миллиарда долларов. В мае 2023 года правительство страны перевело вирус из разряда опасных заболеваний в категорию сезонных, напоминает ТАСС.

Ранее иммунологи не исключили вероятности скачка заболеваемости оспой обезьян. Такую перспективу специалисты назвали «делом времени».

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      Виктория Клабукова
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