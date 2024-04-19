Иммунолог назвал «делом времени» скачок заболеваемости оспой обезьян

Иммунолог Крючков назвал «делом времени» скачок заболеваемости оспой обезьян

Оспа обезьян имеет большой потенциал увеличения заразности и скачок заболеваемости — дело времени, предположил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он не исключил возникновения пандемии из-за нового штамма в случае, если человечество не проявит достаточной бдительности.

«Раньше очаг заболевания оспой обезьян был эндемическим, вирус находили в Центральной Африке, некоторых других районах. Болели обезьяны, другие животные, но человеку вирус не передавался. Потом человек все же заразился, но случаев передачи от человека к человеку не происходило», — рассказал иммунолог.

Постепенно, по его словам, картина начала меняться: оспу обезьян начали регистрировать в Европе, в Азии и США. Это может быть связано с процессами глобализации, распространением вируса в популяции животных и, что, как считает Крючков, важнее всего, — с фактором вакцинации.

Раньше люди были поголовно вакцинированы от оспы. Эта прививка дает перекрестный иммунитет и от оспы обезьян. Все это препятствовало распространению вируса Николай Крючков иммунолог

Уже в последние годы, рассказал иммунолог, появились редкие случаи передачи вируса от человека к человеку. При этом оспа обезьян распространилась достаточно широко, став глобальной. При этом потенциал заразности у оспы обезьян, подчеркнул Крючков, очень высок.

«Если коронавирус дошел почти до максимума своей заразности и не может шагнуть дальше, то здесь потенциал высок. Чем больше человек болеют, чем меньше мы это контролируем, тем вероятнее новый скачок. Это дело времени. Сейчас инфекция контролируется плохо, хотя сделать это легче, чем в случае с коронавирусом. Вполне вероятно появление новой, более заразной ветки», — заключил иммунолог.

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