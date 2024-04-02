Врачи нашли у покусанного насекомыми москвича опасную экзотическую болезнь

В Москве врачи спасли пациента с лихорадкой Западного Нила

В Москве врачи Инфекционной клинической больницы №2 спасли пациента, у которого нашли лихорадку Западного Нила. Об этом пишет столичный депздрав на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, мужчина поступил к медикам с жалобой на слабость, головную боль и не спадающую насколько дней температуру. На теле москвича обнаружили многочисленные укусы насекомых. Также выяснилось, что менее недели назад он вернулся из экзотической страны, название которой не уточняется. Проведенные врачами анализы выявили у пациента лихорадку Западного Нила.

По словам заведующей четвертым инфекционным отделением больницы Елены Вдовиной, это заболевание является одним из самых опасных в своей группе. «Оно начинается остро, может протекать очень тяжело, поражая центральную нервную систему, вызывая менингит и менингоэнцефалит. Избежать неблагоприятного исхода поможет только своевременная диагностика и своевременно начавшееся лечение», — рассказала она.

После комплексной терапии назначенными препаратами состояние мужчины улучшилось, и он избежал тяжелых форм лихорадки и осложнений. Москвича выписали спустя пять дней лечения в стационаре.

Лихорадка Западного Нила — острое инфекционное заболевание, передающееся человеку через укусы кровососущих насекомых, например, комаров. Сопровождается симптомами характерными для гриппа и кожной сыпью. Также может вызывать воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страны и регионы с опасными болезнями. Она предупредила туристов, что за год в Северной и Южной Америке за год выявлено почти пять миллионов случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии — полмиллиона. Помимо этого, глава санитарной службы рассказала, что в Африке есть риск заразиться вирусами Эбола и Марбург, а в Греции, Испании и Сербии появилась лихорадка Западного Нила.