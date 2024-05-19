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23:07, 19 мая 2024Россия

В здании районной управы в Москве произошел пожар

На востоке Москвы произошел пожар в здании управы района Соколиная Гора
СюжетПожар в Москве:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве загорелось здание управы района Соколиная Гора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что пожар произошел в здании 5А на Щербаковской улице, в котором также расположены бар и магазины. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Петербурге. Рядом с сооружением нашли то, что могло быть использовано для поджога. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пластиковую бутылку и пакет. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

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      Марина Совина
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