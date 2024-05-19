В здании районной управы в Москве произошел пожар

На востоке Москвы произошел пожар в здании управы района Соколиная Гора

В Москве загорелось здание управы района Соколиная Гора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что пожар произошел в здании 5А на Щербаковской улице, в котором также расположены бар и магазины. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Петербурге. Рядом с сооружением нашли то, что могло быть использовано для поджога. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пластиковую бутылку и пакет. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.