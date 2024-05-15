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09:16, 15 мая 2024Силовые структуры

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Петербурге

В Петербурге неизвестные подожгли вышку сотовой связи, возбуждено дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, сообщение о пожаре на вышке с оборудованием мобильного оператора поступило в полицию накануне днем. Огонь быстро потушили, а рядом с сооружением нашли то, что могло быть использовано для поджога.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, виновных ищут.

Ранее сотрудники ФСБ задержали студента четвертого курса Волгоградского строительного колледжа, который поджег две городские вышки связи. Задержанный получал инструкции от неизвестных, которые пообещали ему 400 долларов (примерно 40 тысяч рублей) за выполнение «специального задания».

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      Олеся Мицкевич
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