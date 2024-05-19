В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с главой Ирана

Глава Евросовета Мишель: ЕС следит за ситуацией с крушением вертолета Раиси

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал крушение вертолета, перевозившего иранского лидера Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана. Его заявление опубликовано в соцсети X.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) внимательно следит за сообщениями об инциденте.

Вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны днем 19 мая. На место аварии отправили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман. Связи с главой государства нет.