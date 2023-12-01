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15:33, 1 декабря 2023Наука и техника

Названы лучшие игры 2023 года

Alan Wake II стала лучшей игрой 2023 года по версии Time

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Журнал The Time перечислил десять лучших видеоигр 2023 года. Рейтинг доступен на сайте издания.

Лучшей игрой года авторы медиа назвали Alan Wake II — игру в жанре survival-horror, выпущенную студией Remedy Entertainment в конце октября. «Alan Wake II — это праздник искусства, наполненный метанарративами, музыкальными номерами, а также пугающим и элегантным исследованием писательского мастерства», — отметили журналисты.

На втором месте оказался Baldur’s Gate 3: «Игра идеальна для тех, кто ищет динамичную сложность персонажей трилогии Mass Effect и Dragon Age: Origins». В топ-3 попал эксклюзив PlayStation «Человек-Паук 2»: «Игра, которую просто не захочется заканчивать».

В десятку лучших игровых проектов также попали эксклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV и Dredge.

В 2022 году журнал Time выбрал игрой года God of War Ragnarök. В 2021 году авторы издания признали лучшей игрой года Metroid Dread.

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      Андрей Ставицкий
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