Названы лучшие игры 2023 года
Журнал The Time перечислил десять лучших видеоигр 2023 года. Рейтинг доступен на сайте издания.
Лучшей игрой года авторы медиа назвали Alan Wake II — игру в жанре survival-horror, выпущенную студией Remedy Entertainment в конце октября. «Alan Wake II — это праздник искусства, наполненный метанарративами, музыкальными номерами, а также пугающим и элегантным исследованием писательского мастерства», — отметили журналисты.
На втором месте оказался Baldur’s Gate 3: «Игра идеальна для тех, кто ищет динамичную сложность персонажей трилогии Mass Effect и Dragon Age: Origins». В топ-3 попал эксклюзив PlayStation «Человек-Паук 2»: «Игра, которую просто не захочется заканчивать».
В десятку лучших игровых проектов также попали эксклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Dead Space, Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Diablo IV и Dredge.
В 2022 году журнал Time выбрал игрой года God of War Ragnarök. В 2021 году авторы издания признали лучшей игрой года Metroid Dread.