Названы лучшие игры 2022 года
Журнал The Time выбрал лучшие видеоигры 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.
Авторы журнала назвали 10 лучших игр, вышедших в 2022 году. Игрой года по версии журналистов оказалась God of War Ragnarök. «Это то, к чему должны стремиться все приключенческие игры, — от разбивающего мифы повествования до искусных тональных переходов, эмоционального характера и душераздирающего экшена», — описали тайтл специалисты. Разработанная студией Santa Monica Studio игра вышла на консолях PlayStation 4 и 5.
В пятерку лучших игр также вошли Horizon Forbidden West, The Quarry, Elden Ring и Stray. Список самых удачных по версии The Time видеоигр замкнули The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil, Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.
«После многочисленных задержек и неудач из-за пандемии индустрия видеоигр в 2022 году, наконец, снова набирает обороты», — прокомментировали актуальный рейтинг авторы. В 2021 году Time признала лучшей игрой года Metroid Dread.
В начале октября редакция журнала PC Gamer выбрала лучшие компьютерные игры, в которые стоит поиграть сегодня. В список вошли Disco Elysium, Elden Ring, Crusader Kings 3, Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft, «Ведьмак 3» и Final Fantasy XIV.