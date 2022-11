Названы лучшие игры 2022 года

God of War Ragnarök стала лучшей игрой года по версии Time

Журнал The Time выбрал лучшие видеоигры 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы журнала назвали 10 лучших игр, вышедших в 2022 году. Игрой года по версии журналистов оказалась God of War Ragnarök. «Это то, к чему должны стремиться все приключенческие игры, — от разбивающего мифы повествования до искусных тональных переходов, эмоционального характера и душераздирающего экшена», — описали тайтл специалисты. Разработанная студией Santa Monica Studio игра вышла на консолях PlayStation 4 и 5.

В пятерку лучших игр также вошли Horizon Forbidden West, The Quarry, Elden Ring и Stray. Список самых удачных по версии The Time видеоигр замкнули The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil, Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

«После многочисленных задержек и неудач из-за пандемии индустрия видеоигр в 2022 году, наконец, снова набирает обороты», — прокомментировали актуальный рейтинг авторы. В 2021 году Time признала лучшей игрой года Metroid Dread.

В начале октября редакция журнала PC Gamer выбрала лучшие компьютерные игры, в которые стоит поиграть сегодня. В список вошли Disco Elysium, Elden Ring, Crusader Kings 3, Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft, «Ведьмак 3» и Final Fantasy XIV.