Названы лучшие игры для ПК

Журнал PC Gamer выбрал лучшей игрой современности для ПК Disco Elysium

Редакция журнала PC Gamer выбрала лучшие компьютерные игры, в которые стоит поиграть сегодня. Топ опубликован на сайте медиа.

По словам журналистов, ежегодный рейтинг — попытка выбрать игры, мимо которых не должен пройти ни один геймер. В материале говорится, что в топ не попали многие культовые игры, так как речь шла только об играбельности тайтлов. Лучшей современной игрой для компьютеров авторы назвали Disco Elysium: «Она действительно заслуживает переиздания каждый год в течение следующего десятилетия».

На второй позиции топа оказалась Elden Ring, на третьей — Crusader Kings 3. В первую десятку рейтинга также попали Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft, «Ведьмак 3» и Final Fantasy XIV.

Отдельно авторы PC Gamer перечислили игры, которые нашли одобрение членов редакции, но не прошли в итоговый топ. В списке оказались The Stanley Parable, World of Warcraft, Dread Delusion, Magic the Gathering: Arena, West of Loathing, Hatsune Miku Project Diva MegaMix+, Deus Ex и прочие тайтлы.

В конце сентября стало известно, что международная выставка Electronic Entertainment Expo (E3) в 2023 году пройдет в офлайн-формате. Мероприятие впервые за три года состоится с приглашением журналистов и геймеров. E3 запланировали на июнь 2023 года.