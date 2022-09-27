Названа дата проведения крупнейшей игровой выставки

GamesIndustry.biz: игровая выставка E3 2023 пройдет в Лос-Анджелесе с 13 по 16 июня

Международная выставка Electronic Entertainment Expo (E3) в 2023 году состоится в обычном формате. Об этом сообщает издание GamesIndustry.biz.

Как стало известно журналистам медиа, организаторы E3 забронировали лос-анджелесский выставочный центр для проведения выставки в 2023 году. Мероприятие состоится на второй неделе июня. По словам специалистов, крупнейшая игровая выставка впервые за три года пройдет в обычном формате — с приглашением журналистов, блогеров и геймеров.

Позже были названы точные даты проведения мероприятия — выставка состоится с 13 по 16 июня. С 13 по 15 июня павильоны будут забронированы для журналистов мировых изданий, 15 и 16 июня E3 сможет посетить любой желающий. Партнерские цифровые показы игры начнутся 11 июня.

Несмотря на то, что Electronic Entertainment Expo 2023 пройдет в онлайн-формате, организаторы выставки будут вести онлайн-трансляцию для интернет-зрителей.

В апреле стало известно, что E3 2022 не состоится — организаторы заявили, что решили не рисковать из-за сохраняющихся рисков заражения COVID-19. В 2021 году E3 прошла в онлайн-формате, выставку в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса.