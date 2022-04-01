Крупнейшую игровую выставку отменят

Организаторы игровой выставки E3 отменили мероприятие в 2022 году

Крупнейшая игровая выставка Electronic Entertainment Expo (E3) в 2022 году не состоится. Об этом сообщает издание Venture Beat.

Журналисты ссылаются на заявление организатора выставки Entertainment Software Association (ESA). «E3 вернется в 2023 году с обновленной витриной, посвященной новым захватывающим видеоиграм и отраслевым инновациям», — отметили представители компании. Также выставка не состоится в онлайн-формате, на что рассчитывали будущие участники мероприятия.

Организаторы E3 объяснили, что решили не проводить выставку из-за сохраняющихся рисков для здоровья в связи с пандемией COVID-19. «Вместо этого мы направим всю нашу энергию и ресурсы на то, чтобы следующим летом предоставить обновленную E3 в традиционном и онлайн-форматах», — объяснили представители ESA.

В компании заключили, что будут с нетерпением ждать игровых релизов от студий, которые были запланированы на E3 2022: «Мы присоединимся к сообществу в праздновании и продвижении представленных новых тайтлов».

Выставка Electronic Entertainment Expo впервые была проведена в мае 1995 года. Традиционно мероприятие проходит в Лос-Анджелесе в конце мая или начале июня.

В 2021 году E3 прошла в онлайн-формате. В 2020 году ESA отменила E3 из-за распространения коронавирусной инфекции — это случилось впервые в истории мероприятия.