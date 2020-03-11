Крупнейшую игровую выставку отменят

Ежегодная игровая выставка Electronic Entertainment Expo будет отменена. Организаторы готовят заявление, сообщили источники издания Ars Technica.

По информации инсайдеров, Entertainment Software Association (ESA), которая является организатором E3, в ближайшее время заявит об отмене мероприятия. По информации Bloomberg, это состоится 11 марта в 19:30 по московскому времени Один из источников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что услышал информацию об отмене выставки напрямую от членов ESA.

Журналисты заметили, что им неизвестна истинная причина вероятной отмены E3, но срыв выставки связывают с распространением коронавирусной инфекции. Издание отмечает, что E3 могут перенести в другое место или провести в формате онлайн, однако организаторы не дают комментариев прессе.

Ars Technica обратило внимание, что представители игровой индустрии начали реагировать на слух об отмене Electronic Entertainment Expo. Например, компания-издатель видеоигр Devolver Digital посоветовала коллегам в Twitter «отменить бронь на рейсы и отели на E3».

Electronic Entertainment Expo впервые была проведена в мае 1995 года. Традиционно выставка проходит в Лос-Анджелесе в конце мая или начале июня. Прошлогодняя E3 2019 прошла с 11 по 13 июня в конференц-центре Los Angeles Convention Center.

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий может сорваться летняя конференция Apple. Мероприятие, на котором компания представляет новые версии операционных систем и собирает разработчиков со всего мира, традиционно проходит в июне каждого года. В марте стало известно, что конференция для разработчиков Google I/O пройдет в режиме онлайн.

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