В иранском спецназе нашли двойника Зеленского

«Страна»: среди отправленных на поиски Раиси нашли похожего на Зеленского иранца

«Удивительно похожего» на президента Украины Владимира Зеленского иранца нашли на фотографии со спецназовцами, отправленными на поиски вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Запечатленный на снимке мужчина стоит в профиль среди своих сослуживцев.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку днем 19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария случилась в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

Ранее во время военных учений НАТО Sea Breeze обнаружили похожего на президента Украины Владимира Зеленского мужчину. Двойником политика оказался итальянский матрос.