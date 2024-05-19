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22:42, 19 мая 2024Мир

В иранском спецназе нашли двойника Зеленского

«Страна»: среди отправленных на поиски Раиси нашли похожего на Зеленского иранца

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Удивительно похожего» на президента Украины Владимира Зеленского иранца нашли на фотографии со спецназовцами, отправленными на поиски вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Запечатленный на снимке мужчина стоит в профиль среди своих сослуживцев.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку днем 19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария случилась в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

Ранее во время военных учений НАТО Sea Breeze обнаружили похожего на президента Украины Владимира Зеленского мужчину. Двойником политика оказался итальянский матрос.

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      Маргарита Пименова
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