«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» пожаловалась на хейтеров

Водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики рассказала, как реагируют на ее работу недоброжелатели. Об этом пишет Daily Star.

35-летняя мать пятерых детей Милена Гонсалес начала водить грузовики в 2021 году. Вскоре она завела странички в нескольких соцсетях и стала рассказывать о своей работе. Кроме того, женщина регулярно ходит в спортзал, и значительная часть ее контента посвящена тренировкам. Она быстро набрала несколько миллионов поклонников, которые прозвали ее «самой сексуальной дальнобойщицей в мире».

Хотя Гонсалес получает огромное количество положительных отзывов, у нее есть и хейтеры. Она рассказала, что костариканцы нередко приходят в комментарии и пишут, что мать пятерых детей не должна водить грузовики и выставлять напоказ свое тело в облегающей спортивной одежде.

«Я обожаю делать то, что делаю, даже если это причиняет им боль!», — заявила Гонсалес. Подписчики дальнобойщицы заявили, что ее критики просто завидуют, потому что поддерживать себя в форме после рождения пятерых детей сможет далеко не каждый.

Ранее исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», назвала свои хобби, которые она считает самыми опасными. Мур оценила свои необычные увлечения по десятибалльной шкале и самым безопасным назвала охоту на питонов.