В России обратили внимание на стремительное таяние льда на Севморпути

Сенатор Усс: глобальное потепление удешевит проводку судов по Севморпути

Климатические изменения в северных регионах Сибири и Крайнего Севера требуют особого внимания, сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс. Его заявление опубликовано на сайте верхней палаты парламента.

Отдельное внимание сенатор уделил таянию льдов на Северном морском пути. Изменение климата влияет на время и экономическую составляющую проводки судов — срок проводки увеличивается, а ее стоимость снижается. Это связано с уменьшением толщины льда, а также тем, что часть океана свободна ото льда большее количество времени. Также сокращается время использования зимников — важной транспортной артерии Севера.

Изменения климата приводят к потеплению грунта. Это, в свою очередь, требует внимательного наблюдения за состоянием фундаментов, свай и зданий. Усс также указал на необходимость пересмотра строительных технологий в указанных регионах.

Ранее проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев говорил, что изменение климата, вопреки распространенному мнению о его однозначно негативном влиянии, повлечет ряд позитивных последствий для России. Среди прочего, речь идет о сокращении отопительного сезона и перспективах открытия постоянного судоходства по Севморпути.