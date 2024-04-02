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07:45, 2 апреля 2024Бывший СССР

Шарий раскрыл подробности покушения на него

Шарий заявил, что российским спецслужбам известны детали покушения на него

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что спецслужбы России осведомлены о покушении на него, и уже знают, кто и почему попытался это сделать. Нападение произошло в Испании, где в настоящее время проживает блогер. Шарий находился вместе со своей супругой в автомобиле, когда вооруженные люди открыли огонь по транспортному средству.

«Российские специальные службы уже продвинулись в расследовании попытки расстрела моего авто в Испании 6 марта гораздо дальше испанской полиции, которая по каким-то своим особым причинам решила не делать и не расследовать вообще ничего», — написал он.

Ранее Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него. Он призвал спецслужбы РФ адекватно и оперативно отреагировать на произошедшее. Как заявил блогер, местные правоохранители были некомпетентны и непрофессиональны. Шарий также уличил испанских полицейских в нежелании расследовать покушение на него.

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      Маргарита Пименова
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