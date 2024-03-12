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17:55, 12 марта 2024Бывший СССР

Шарий попросил помощи у российских спецслужб

Украинский блогер Шарий попросил спецслужбы РФ расследовать покушение на него

Кадр: Анатолий Шарий / Youtube

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него, которое произошло 6 марта в Испании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании», — говорится в публикации.

Кроме того, Шарий просит спецслужбы РФ адекватно и оперативно отреагировать на покушение.

По его словам, испанские службы некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм. Блогер заподозрил их в нежелании расследовать дело. Он утверждает, что полученная информация позволяет ему обратиться именно к российским спецслужбам. По их просьбе Шарий готов передать все данные о нападении.

6 марта блогер заявил о нападении вооруженных людей на его автомобиль. Инцидент произошел в Испании, где он проживает уже более трех лет. Шарий уточнял, что в нападении участвовали двое неизвестных. Блогер обвинил в организации преступления президента Украины Владимира Зеленского.

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      Кристина Есикова
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