Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 6 марта 2024Бывший СССР

Шарий обвинил Зеленского в покушении на свою жизнь

Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на свою жизнь

Фото: Florion Goga / Reuters

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий, на которого по его собственному заявлению было совершено покушение, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации преступления, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Судя по вони в отечественных "СМИ" и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают» — написал Шарий.

Ранее Анатолий Шарий сообщил, что нашлись свидетели покушения на него, которых, как он заявил, полиция не опрашивает.

Он также пожаловался на бездействие испанской полиции в том, что его охрана самостоятельно ищет оружие и гильзы после нападения из автоматического оружия на автомобиль блогера, о котором он заявил ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Оскорбления Пугачевой в адрес Михайлова объяснили попаданием певицы в секту

      После взрыва на ТЭЦ в российском регионе возбудили второе дело

      Работа следователей на месте взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве попала на видео

      В Испании потеряли собаку Шария

      Глава ДНР рассказал о прятавшей ребенка от принудительной эвакуации жительнице

      Посол Германии в Великобритании призвал не извиняться за утечку разговора

      «Росатом» и МАГАТЭ обсудили запуск работы Запорожской АЭС

      Каррера оценил видео с осужденным легионером «Спартака» в ночном клубе в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше