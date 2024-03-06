Шарий заявил о нашедшихся свидетелях покушения на него

Блогер Шарий заявил, что нашлись свидетели покушения на него в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что нашлись свидетели покушения на него. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Шарий сообщил, что неизвестные напали на его автомобиль в Испании. По его словам, кто-то расстрелял его авто из автомата с глушителем.

«Нашлись свидетели, которые видели стрелявшего, которые знают, как он выглядит. Они обращаются к моей охране, полиция их не опрашивала», — заявил блогер.

Он также пожаловался на бездействие испанской полиции и рассказал, что его охрана самостоятельно ищет оружие и гильзы.

Шарий ранее сообщал, что неизвестные подожгли его виллу в Испании. Его дом забросали коктейлями Молотова.