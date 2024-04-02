Шойгу отчитался о почти 200 нанесенных по объектам ВСУ групповых ударах

Шойгу: за март нанесено 190 групповых ударов по объектам ОПК и энергетики ВСУ

За март Вооруженные силы (ВС) России нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с военным руководством России, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Помимо 190 групповых ударов, армия России также нанесла два массированных удара по Украине высокоточным оружием и беспилотниками. В результате удалось поразить объекты военной и энергетической инфраструктуры.

«Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», — сказал глава Минобороны.

Всего с начала 2024 года, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли более 80 тысяч человек. Российские военные также уничтожили 14 тысяч единиц украинского вооружения.