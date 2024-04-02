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13:29, 2 апреля 2024Россия

Шойгу раскрыл детали весеннего призыва в армию

Шойгу сообщил, что весенняя призывная кампания проходит установленные в сроки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Весенняя призывная кампания в России проходит в установленные законодательством сроки. Ее детали раскрыл глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил (ВС) страны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, во всех российских регионах сформировали 2 646 призывных комиссий. Министр обороны напомнил, что призыву подлежать 150 тысяч срочников. «Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы», — подчеркнул Шойгу.

Он также обратил внимание должностных лиц, что военнослужащие, срок службы по призыву которых истек, должны быть уволены из армии и доставлены к месту жительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании, которая продлится до 15 июля. Призыву на срочную службу подлежат не пребывающие в запасе граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

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