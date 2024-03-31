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09:21, 31 марта 2024Россия

Указ о весеннем призыве на военную службу опубликовали

Указ президента России о весеннем призыве на военную службу опубликован

Фото: Juliya Shangarey / Shutterstock / Fotodom

Указ президента России о весеннем призыве на военную службу опубликовали на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним в российскую армию планируется призвать 150 тысяч молодых людей.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — отмечено в первом пункте документа.

Согласно указу предполагается также уволить тех солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек. Выполнение всех связанных с призывом мероприятий отводится Правительству РФ, органам исполнительной власти российских субъектов и призывным комиссиям.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил России раскрыли подробности весеннего призыва 2024 года. Срочников планируется направлять в военные части с 15 апреля.

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      Дмитрий Попов
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