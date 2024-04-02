Совокупное состояние всех миллиардеров мира установило рекорд

Forbes: состояние всех миллиардеров мира достигло рекордных $14,2 трлн

Cостояние всех миллиардеров мира достигло рекордных 14,2 триллиона долларов, следует из комментария к очередному списку главных богачей планеты, составленному Forbes.

Совокупная оценка их активов увеличилась за год на два триллиона долларов. Общее число миллиардеров также выросло до исторического максимума — в перечне оказался 2781 человек.

Лидером списка Forbes стал возглавивший его второй год подряд французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Активы бизнесмена оценили в 233 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск — 195 миллиардов долларов, и глава Amazon Джефф Безос — 194 миллиарда. А на четвертом месте после прошлогоднего 16-го оказался глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, увеличивший свое состояние на 116,2 миллиарда долларов (до 177 миллиардов) благодарю росту акций корпорации.

Самым богатым россиянином в перечне впервые оказался совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого оценили в 28,6 миллиарда долларов против 20,5 миллиарда годом ранее. Число отечественных миллиардеров в очередном списке Forbes также оказалось рекордным — в него вошли 125 бизнесменов из России.