Срок выдаваемой в России ипотеки вырос

ЦБ: доля ипотеки на срок более 25 лет за год выросла до 57 процентов

За 2023 год доля ипотеки со сроком более чем 25 лет в России выросла до 57 процентов. Об этом говорится в материале Центрального банка России (ЦБ) «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй».

По словам аналитиков, данный показатель за год вырос на 10 процентных пунктов. Они также отметили, что 15 процентов жилищных кредитов были выданы заемщикам на срок более 30 лет.

Структура выдач ипотеки сместилась в сторону заемщиков старших возрастных групп. Так, 42 процента выданных во втором полугодии прошлого года жилищных кредитов будет погашено, когда возраст оформлявшего его россиянина будет находиться на уровне более 65 лет. За год эта доля увеличилась на 11 процентных пунктов.

Ранее в этот же день экономист Андрей Лобода спрогнозировал, что интерес граждан к ипотеке для программистов вырастет в три раза к 2030 году.