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15:45, 2 апреля 2024Экономика

Предсказан резкий спрос на ипотеку среди одной категории россиян

Экономист Лобода предрек рост спроса на IT-ипотеку в России
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Интерес россиян к ипотеке для программистов вырастет втрое к 2030 году. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Так эксперт прокомментировал увеличение с 1 апреля лимита по этой программе до 700 миллиардов рублей (на 200 миллиардов). Интерес к IT-ипотеке также вырастет из-за прекращения действия программы льготных займов с 1 июля, уверен он.

Лобода считает, что интерес к ипотеке будут проявлять уехавшие ранее из России программисты. Для возвращения специалистов нужно, «чтобы в их сознании нормализовалась геополитическая обстановка», добавил Лобода.

Благодаря программе льготной ипотеки для программистов стоит ждать опережающего роста зарплаты в IT-секторе, а также увеличения производительности труда.

Ранее в Минцифре сообщили, что увеличение лимита на ипотеку для программистов до 700 миллиардов рублей поможет поддержать в общей сложности не менее 65 тысяч человек. До увеличения лимита программа позволяла получить меру поддержки 50 тысячам специалистов.

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      Мария Черкасова
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