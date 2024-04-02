США сняли санкции с европейской «дочки» ВТБ

США вывели из-под санкций европейскую «дочку» ВТБ

Соединенные Штаты сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Об этом говорится в обнародованном заявлении американского минфина, передает РИА Новости.

Уточняется, что банк VTB Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне и фигурирует в списке минфина еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG), был выведен из-под американских ограничений.

США ввели санкции против казахстанских «дочек» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ после начала военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка по итогам 2024 года может составить 435 миллиардов рублей, по итогам 2025 года — 520 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составит порядка 19, а в 2026 году — около 20 процентов.