Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 2 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о ликвидации спонсора РДК у границы с Россией

Спонсор РДК из Чернигова Колмаков ликвидирован у границы с Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У границы с Белгородской областью был ликвидирован предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков, который выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Военное обозрение».

Сообщается, что бизнесмен был «идейным украинским нацистом» и финансировал одно из подразделений РДК. Обстоятельства ликвидации Калмакова не уточняются.

Информацию о судьбе спонсора РДК подтверждает военкор Руслан Татаринов.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян предоставила доказательства того, что в рядах РДК присутствуют украинские военные. Она поделилась видео, снятым во время атаки на Козинку Белгородской области. На нем двое членов РДК общаются на украинском языке.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

      Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше