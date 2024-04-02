Стало известно о ликвидации спонсора РДК у границы с Россией
Спонсор РДК из Чернигова Колмаков ликвидирован у границы с Белгородской областью
У границы с Белгородской областью был ликвидирован предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков, который выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Военное обозрение».
Сообщается, что бизнесмен был «идейным украинским нацистом» и финансировал одно из подразделений РДК. Обстоятельства ликвидации Калмакова не уточняются.
Информацию о судьбе спонсора РДК подтверждает военкор Руслан Татаринов.
Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян предоставила доказательства того, что в рядах РДК присутствуют украинские военные. Она поделилась видео, снятым во время атаки на Козинку Белгородской области. На нем двое членов РДК общаются на украинском языке.