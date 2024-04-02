Стилистка перечислила россиянкам главные тренды в одежде на весну и лето

Стилист Марина Герман: прозрачные вещи станут модными весной и летом 2024 года

Стилист, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман перечислила россиянкам главные тренды в одежде на весну и лето 2024 года. Соответствующий материал публикует «Metro.Москва».

В первую очередь специалистка рассказала, что в моду вернутся прозрачные вещи. Помимо этого, популярными станут наряды с рюшами и воланами. «В моде контрастность, поэтому предлагаю носить нежные юбки с воланами с объемной толстовкой или свитером. Кроме того, на фоне женственных рюшей остаются актуальными широкие мешковатые джинсы», — добавила она.

Среди прочего Герман обратила внимание на стиль милитари и сафари, которые сочетают комфорт, удобство и тренд. «На этой волне в моде остаются карго. В стилистике карго актуальны не только брюки, но и жилеты или бомберы», — уточнила эксперт.

Собеседница издания посоветовала пополнить гардероб изделиями с бахромой и балетками. Помимо этого, Герман заявила, что модной фишкой сезона стал необычный декор на сумках.

Кроме того, дополнить образ она порекомендовала тонким кожаным поясом или имиджевыми очками с прозрачными стеклами. В заключение стилистка назвала винный цвет одним из самых актуальных на весну и лето.

Ранее в апреле российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду.

