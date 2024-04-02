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09:23, 2 апреля 2024Среда обитания

Вину за глобальное потепление возложили на свалки

Science: свалки оказались мощным источником выбросов метана

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Мусорные свалки пагубно сказываются на состоянии планеты из-за неконтролируемых утечек метана. К такому выводу пришли эксперты Агентства по охране окружающей среды (EA). Исследование публикует журнал Science.

Исследование проводилось в 2018-2022 годах на 50 свалках в 18 штатах США. Это примерно 20 процентов от действующих в стране 1,2 тысячи крупных территорий для сбора мусора.

По словам участника исследования, основателя организации Carbon Mapper Райли Дюрена, ранее человечество не до конца осознавало, насколько роль свалок велика в изменении климата. Эксперты пришли к выводу, что выброс метана на таких территориях происходит в три раза чаще официальных данных. Эксперты также сравнили годовой выброс этого газа с вредным воздействием 23 миллионов автомобилей.

Большое количество метана может выделяться из-за разложения пищевых отходов в условиях нехватки кислорода. Это возможно, если органические остатки находятся глубоко под завалами другого мусора, отметили исследователи. Они также предположили, что выбросы могут быть связаны с протечкой специальных труб, собирающих выделяющийся из гниющего мусора метан.

Ранее ученые Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики обнаружили в Арктике рост выброса метана в бореально-арктическом регионе на девять процентов с 2002 года. Исследователи отметили, что такие выбросы могут привести к тому, что выбросы метана будут нагревать воздух, что в свою очередь увеличивает выбросы этого газа.

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      Мария Черкасова
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