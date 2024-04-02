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16:04, 2 апреля 2024Экономика

Аферисты оставили пенсионерку с 20 тысячами рублей и букетом цветов

В Татарстане пенсионерка осталась с 20 т.р. после продажи квартиры мошенникам

Фото: Unsplash

В Зеленодольском районе Татарстана мошенники лишили доверчивую пенсионерку жилья. Детали произошедшего сообщает пресс-служба МВД по республике.

Аферисты связались с 86-летней женщиной по телефону. В разговоре злоумышленница представилась сотрудницей Федеральной службы судебных приставов. Она рассказала, что неизвестные пытаются завладеть квартирой пенсионерки. Для защиты собственности от чужих посягательств россиянку убедили провести якобы фиктивную сделку и сменить кадастровый номер. После этого жилплощадь должна была вернуться хозяйке. Согласившись, жительница Зеленодольского района получила от лжеприставов номер риелтора.

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Через два месяца недвижимость была продана. Вырученные средства, по инструкции мошенников, необходимо было передать курьеру. Пострадавшей позволили оставить себе 20 тысяч рублей. Пришедший за деньгами курьер вручил пожилой женщине букет цветов и коробку конфет. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Караганде махинаторы «продали» женщине жилплощадь, принадлежащую другому человеку. Аферист представился руководителем строительной фирмы. По устной договоренности покупательница через мобильное приложение оформила на него свой внедорожник по цене строящейся квартиры — 10 миллионов тенге.

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      Виктория Клабукова
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