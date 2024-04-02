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14:18, 2 апреля 2024Экономика

Женщина осталась без машины и квартиры из-за мошенника

В Караганде мошенник «продал» женщине чужую квартиру

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В казахстанской Караганде аферист «продал» женщине квартиру, которая уже принадлежит другому человеку. Внимание на ситуацию обратило местное издание Polisia.kz.

34-летняя жительница Караганды искала наиболее подходящий вариант квартиры для покупки и приезжала на просмотры в различные строящиеся жилые комплексы города. В одном из них она встретила мужчину, который представился ей руководителем строительной фирмы. Он показал ей почти готовую квартиру и заявил, что готов продать объект прямо сейчас за 10 миллионов тенге (около 2,06 миллиона рублей по актуальному курсу).

Жительница Караганды, будучи уверенной, что имеет дело с настоящим руководителем строительной фирмы, через мобильное приложение оформила на него свой внедорожник стоимостью 10 миллионов тенге и заключила с ним устную договоренность о состоявшейся сделке.

Через некоторое время женщина вновь посетила жилой комплекс и узнала, что квартира, в которую она планировала заселиться, принадлежит другому собственнику, но уже на законных основаниях. Таким образом из-за мошенника потерпевшая осталась и без квартиры, и без машины.

Женщина обратилась в полицию. Позже сотрудникам удалось задержать 46-летнего мужчину, который признался в содеянном. Автомобиль потерпевшей у него изъяли в качестве вещественного доказательства. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в марте стало известно, что в Абакане аферисты оставили пенсионерку без жилья и 7,5 миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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