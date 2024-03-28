Аферисты оставили российскую пенсионерку без жилья и миллионных сбережений

Аферисты оставили 68-летнюю жительницу Абакана без квартиры и 7,5 млн рублей

68-летняя жительница Абакана осталась без квартиры и миллионных сбережений из-за мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Республике Хакасия.

Аферисты связались с пенсионеркой через мессенджер Telegram. В сети злоумышленники скрывались под именем директора школы, в которой женщина работала дистанционно. Ее убедили, что в данный момент сотрудники безопасности проводят в учреждении проверку.

В телефонном разговоре россиянке сообщили, что ее налоговый счет вскрыт, а неизвестные пытаются взять на нее кредит. Спасти средства, по словам собеседников, можно было, оформив аналогичный заем. Поверив мошенникам, женщина взяла ссуду размером 1,6 миллиона рублей. Полученные средства она перевела на указанные в мессенджере реквизиты.

Спустя неделю аферисты вновь вышли на связь, в этот раз представившись сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерку испугали новостью о якобы оформленном на ее имя кредите суммой 5,5 миллиона рублей. Провернуть прежнюю схему, однако, не удалось, так как операции по снятию денег в банке посчитали подозрительными.

Тогда при очередном звонке пожилой абаканке рассказали, что ее жилье якобы выставлено на торги. Для решения проблемы ей предложили фиктивно продать квартиру. Переоформив право собственности на жителя Красноярска, женщина лишилась жилплощади. Вырученные за нее деньги — 5,5 миллиона рублей — она также направила злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело, преступники разыскиваются.

Ранее, доверившись злоумышленникам, 80-летняя жительницы Тулы потеряла квартиру и 5 миллионов рублей. В разговоре с ней аферисты представились сотрудниками ФСБ.