Трех российских подростков задержали за похищение и пытки сверстника

Во Владимирской области трех подростков задержали за похищение и пытки друга

Во Владимирской области трех российских подростков задержали из похищение и пытки сверстника. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным следствия, три злоумышленника, двое из которых несовершеннолетние, а самому старшему 19 лет, позвали на улицу 17-летнего приятеля. Молодого человека силой усадили в машину, вывезли в лес, где подвергли пыткам — избивали руками ногами и бейсбольной битой, кроме того мальчика облили горючей жидкостью и подожгли. Спасти подростка удалось благодаря бдительности школьника, который увидел, как хулиганы запихивают потерпевшего в багажник.

Вскоре о произошедшем стало известно участковому, тот попытался остановить автомобиль с подозреваемыми, но они отказались подчиниться, началась погоня, по результатам которой, злоумышленники сбежали, бросив автомобиль и похищенного подростка.

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