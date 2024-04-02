Трое туристов попали под лавину в Швейцарии и не выжили

24 Heures: лавина накрыла четверых лыжников в Швейцарии, трое не выжили

Лавина накрыла по меньшей мере четверых лыжников в швейцарской деревне Церматт. Подробностями поделилось издание 24 Heures.

Инцидент произошел днем в понедельник, 1 апреля. Под снежную массу попали четыре человека, трое из них, в том числе 15-летний американский турист, не выжили. 20-летний швейцарец получил серьезные травмы, его эвакуировали в больницу по воздуху.

В поиске людей участвовали десятки спасателей, лавинных кинологов, пожарных и лыжных инструкторов, а также четыре вертолета. Уточняется, что спецслужбы завершили операцию вечером того же дня, потому что в полицию не поступило заявлений о пропавших без вести.

Издание предупредило, что из-за обильных снегопадов и штормового ветра в Альпах сохраняется риск образования лавин. За минувшую зиму в результате схода снега не удалось спасти уже 14 человек.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказывал, что единственный способ выжить в лавине — не попасть в нее. Он призвал туристов не посещать опасные склоны.

