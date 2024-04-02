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13:10, 2 апреля 2024Силовые структуры

Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

Пострадавшие подали заявление о возбуждении дела против владельцев «Крокуса»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пострадавшие от теракта в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет (СК) России заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала. Об этом РИА Новости заявил адвокат Игорь Трунов.

По его словам, потерпевшие просят привлечь бизнесменов к ответственности за оказание небезопасных услуг. Заявление подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина 2 апреля. Его подписали 11 потерпевших, в том числе руководитель съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник» Иван Поморин, и родственники жертв теракта.

В заявлении указано, что «Крокус» был спроектирован в конце 90-х годов, а построен в 2009 году. С тех пор сильно изменились требования к безопасности — современные системы включают в себя лазерные датчики, автоматическое пожаротушение, огнеупорные материалы в отделке. Однако, владельцы здания не вкладывались в обеспечение безопасности, считает юрист, вследствие чего они несут прямую ответственность за тяжкие последствия.

Люди в попытке спастись от террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» натыкались на закрытые двери, которые были предназначены не для эвакуации, а для персонала, объяснял Эмин Агаларов — сын владельца «Крокуса». Он подчеркнул, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме.

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      Любовь Ширижик
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