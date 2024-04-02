Стоимость соцсети Трампа рухнула

Акции соцсети Трампа Truth Social рухнули на 21 процент из-за плохой отчетности

Компания Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и управляет его социальной сетью Truth Social, столкнулась с обрушением стоимости акций после публикации негативной отчетности, пишет «Коммерсантъ».

В 2022 году TMTG получила прибыль в размере 50,5 миллиона долларов, однако 2023 год компания закончила с результатом минус 58 миллионов при выручке 4,1 миллиарда долларов (рост в 2,7 раза).

Публичной компанией TMTG стала на прошлой неделе. В первый день ее капитализация взлетела на 50 процентов, до 9,4 миллиарда долларов, но далее начался откат. По итогам торгового дня 1 апреля, когда отчетность стала доступна рынку, акции потеряли 21,5 процента, и теперь компания оценивается всего в 5,5 миллиарда долларов, то есть хуже, чем в начале торгов.

Аналитик компании Running Point Capital Майкл Шульман отметил, что запущенная в 2022 году Truth Social вызвала в свое время шумиху и энтузиазм, но соперником глобальным соцсетям так и не стала. В свою очередь BF Borgers of Colorado, аудитор TMTG, на фоне убытков сомневается в том, что компания в состоянии вести непрерывную деятельность.

Ранее сообщалось, что состояние Трампа после ухода с поста президента в 2021 году выросло на 500 миллионов долларов — с 2,6 до 3,1 миллиарда. На предстоящих в ноябре выборах миллиардер вновь станет кандидатом от Республиканской партии.