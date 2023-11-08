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08:16, 8 ноября 2023Экономика

Трамп резко разбогател после ухода с поста президента

Bloomberg: после ухода с поста президента Трамп разбогател на 500 млн долларов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа после ухода с поста в 2021 году выросло на 500 миллионов долларов — с 2,6 до 3,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Бизнес предпринимателя в сфере недвижимости показал устойчивость, несмотря на сложную ситуацию на рынке. За два года резко подорожали многие объекты, которыми владеет Трамп. Среди них наиболее известные — курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич и отель Doral Resort в Майами, а также Национальный гольф-клуб, который вырос в цене более чем на 50 процентов с 2019 года. Разбогатеть бизнесмену также помогла продажа отеля в Вашингтоне — благодаря сделке Трамп расплатился с долгами и получил большую сумму наличных.

В отчете о финансовом состоянии экс-президента США за 2021 год его капитал оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Однако, по данным штата Нью-Йорк, Трамп завышает сумму. К такому же выводу пришел Bloomberg. По собственным расчетам агентства, несколько объектов недвижимости в 2,5-3 раза дешевле, чем заявляет бизнесмен.

В конце сентября суд признал экс-президента США виновным в мошенничестве. Нью-Йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и его компания Trump Organization несут ответственность за мошенничество в незаконном завышении его активов и чистого состояния для получения кредитов. 6 ноября Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке, где проходят слушания по данному делу.

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      Мария Грушко
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