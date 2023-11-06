Бывший президент США Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке, где проходят слушания по делу о завышении стоимости активов для получения кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, в зал суда Трамп вошел молча. Сейчас он отвечает на вопросы обвинения о его компании Trump Organisation и финансовым документам прошлых лет.

В конце сентября суд признал экс-президента США виновным в мошенничестве. Нью-Йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

Трамп заявлял, что не беспокоится о многочисленных обвинениях в свой адрес. По словам бывшего американского лидера, он не думает о перспективах оказаться за решеткой.