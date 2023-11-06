Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 6 ноября 2023Мир

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

Бывший президент США Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

Фото: Curtis Means / Pool / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке, где проходят слушания по делу о завышении стоимости активов для получения кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, в зал суда Трамп вошел молча. Сейчас он отвечает на вопросы обвинения о его компании Trump Organisation и финансовым документам прошлых лет.

В конце сентября суд признал экс-президента США виновным в мошенничестве. Нью-Йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

Трамп заявлял, что не беспокоится о многочисленных обвинениях в свой адрес. По словам бывшего американского лидера, он не думает о перспективах оказаться за решеткой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы одолели втрое превосходивших их солдат ВСУ и не понесли потерь

      Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

      В Канаде рассказали о влиянии санкций на жизнь людей

      «Хезболла» представила ракеты Noor на фоне поддержки США Израиля

      Названы самые опасные для зубов привычки

      Поездку Блинкена на Ближний Восток назвали провалом

      Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

      «Урал» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

      Израильские войска повредили здание крупнейшей в секторе Газа больницы

      Ростовский губернатор сообщил о работе военных по воздушным целям в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости