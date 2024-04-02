Украина атаковала дроном еще один российский населенный пункт

Белгородский глава Гладков: ВСУ атаковали с дрона село Долгое Валуйского округа

Вооруженные силы Украины атаковали с дрона село Долгое Валуйского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сегодня, 2 апреля, с дрона были атакованы другие российские объекты и населенные пункты — нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске и общежитие особой экономической зоны «Алабуга».

По сообщению Гладкова, в результате атаки на приграничное село никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения. «Выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», — сообщил губернатор.

Гладков добавил, что в селе уже работают экстренные службы.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.