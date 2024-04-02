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15:07, 2 апреля 2024Бывший СССР

Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

Премьер Шмыгаль: Украина выделила дополнительно 5,6 млрд гривен на укрепления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина выделила дополнительно 5,6 миллиарда гривен (13,1 миллиарда рублей) на строительство укреплений. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль выступил с заявлением по итогам заседания кабинета министров. Он напомнил, что украинское правительство до этого выделило на фортификационные сооружения 20,6 миллиарда гривен (48,4 миллиарда рублей).

«Работа идет в режиме 24/7. Все это необходимо, чтобы усилить нашу оборону», — заявил премьер Украины. В частности, миллиард гривен (2,3 миллиарда рублей) пойдет на укрепление позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. 1,5 миллиарда гривен (3,5 миллиарда рублей) будет направлено на фортификационные сооружения в Сумской области.

Ранее Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о начале строительства линий укреплений на границе с Россией. Закончить строительство планируется в ближайшие несколько недель.

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      Юрий Леонов
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